صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و84 منذ بدء العدوان

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 41 ألفا و84 شهيدا و95 ألفا و29 مصابا.وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ341 من الحرب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41084 شهيدا و95029 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و104 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)