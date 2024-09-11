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مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان لعام آخر

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:10
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قرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بإجماع من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 أيلول 2025. 
(الاناضول)
 
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