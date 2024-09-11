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فرنسا تدين الهجوم الإسرائيلي على مدنيين بمنطقة "آمنة" بغزة

Lebanon 24
11-09-2024 | 15:40
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أدانت فرنسا الهجوم الإسرائيلي على خيام لنازحين فلسطينيين بمنطقة "المواصي" جنوب غرب قطاع غزة، رغم تصنيفها منطقة "آمنة".
جاء ذلك في بيان خطي صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في "المواصي بمدينة خان يونس فجر الثلاثاء.
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وذكر البيان أن فرنسا تدين الهجوم الإسرائيلي في 10 أيلول بمنطقة المواصي والتي كانت مصنفة على أنها آمنة.
وأضاف أن الهجوم تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، ما أدى إلى "زيادة العدد الكارثي للضحايا بين المدنيين بغزة".
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بمراعاة القانون الدولي الإنساني، ودعت إسرائيل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المدنيين في المنطقة.
كما دعت فرنسا لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة بشكل عاجل بسبب خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
( الاناضول)
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