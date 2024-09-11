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عربي-دولي

زيلينسكي يتحدث عن "خطة الإنتصار".. هكذا ستؤثر على روسيا!

Lebanon 24
11-09-2024 | 16:48
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن "خطة الانتصار" التي يريد تقديمها للرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر قد تعزز قوة كييف وسيكون لها تأثير "نفسي" قد يدفع روسيا إلى إنهاء حربها دبلوماسيا.
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وأفاد زيلينسكي، في حديثه أثناء فعالية منصة القرم السنوية التي تقيمها كييف، بأنه من المهم أن تقدم أوكرانيا الخطة لحلفائها قبل القمة الدولية الثانية للسلام التي يريد عقدها في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف أن الخطة "إذا دعمها الشركاء، فسيصبح إجبار روسيا على إنهاء الحرب أمرا أكثر سهولة على أوكرانيا".

وتابع قائلا: "ما الغرض من هذه الخطة؟ إنها تعزيز كبير لقوة أوكرانيا، وفي رأيي، سيكون لها تأثير نفسي وسياسي على قرار روسيا بإنهاء هذه الحرب". (سكاي نيوز)
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