Advertisement

عربي-دولي

لإزالة المعوقات... الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الوحدة والتكاتف أمنيا مع العراق

Lebanon 24
11-09-2024 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1245723-638617192929215493.jpg
Doc-P-1245723-638617192929215493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية، لأن لدى بلاده حدودا مشتركة وعلاقات كبيرة، مؤكدا ضرورة الوحدة والتكاتف أمنيا لإزالة المعوقات.


وأكد أن "أمن زائري الأربعينية مسؤولية مشتركة بين العراق وإيران".
Advertisement
وأضاف: "ما يجري في غزة كارثة إنسانية"، مشددا على "ضرورة وضع حد للكيان الصهيوني ومنع استهداف الشعب الفلسطيني ".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "أهمية إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني".
ووصل الرئيس الإيراني إلى العاصمة العراقية بغداد أمس الأربعاء، على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارة تستمر 3 أيام.
وكان بزشكيان قد تعهد بإعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وقال في أغسطس إن "العلاقات مع الدول المجاورة يمكن أن تحيد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:17 | 2024-09-12
01:06 | 2024-09-12
00:43 | 2024-09-12
00:34 | 2024-09-12
00:18 | 2024-09-12
00:16 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24