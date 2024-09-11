لإزالة المعوقات... الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الوحدة والتكاتف أمنيا مع العراق

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية، لأن لدى بلاده حدودا مشتركة وعلاقات كبيرة، مؤكدا ضرورة الوحدة والتكاتف أمنيا لإزالة المعوقات.





وأكد أن "أمن زائري الأربعينية مسؤولية مشتركة بين العراق وإيران".

Advertisement

وأضاف: "ما يجري في غزة كارثة إنسانية"، مشددا على "ضرورة وضع حد للكيان الصهيوني ومنع استهداف الشعب الفلسطيني ".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "أهمية إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني".

ووصل الرئيس الإيراني إلى العاصمة العراقية بغداد أمس الأربعاء، على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارة تستمر 3 أيام.

وكان بزشكيان قد تعهد بإعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وقال في أغسطس إن "العلاقات مع الدول المجاورة يمكن أن تحيد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات". (روسيا اليوم)