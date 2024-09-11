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بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مدرسة.. مقتل 6 من موظفي "الأونروا" في غزة

Lebanon 24
11-09-2024 | 23:42
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس الأربعاء، ان 6 من موظفيها قُتلوا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدرسة في النصيرات وسط قطاع غزة‭.‬

وأضافت "الأونروا" في بيان: "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في واقعة واحدة".
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من جانبه قال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني على منصة "إكس" إنه "منذ بداية الحرب في غزة قتل ما لا يقل عن 220 موظفا من الوكالة".

وشدد على أن "هناك تجاهلا للفرق الإنسانية بشكل صارخ ودون هوادة منذ بداية الحرب".

واختتم منشوره قائلا: "كلما طال أمد الإفلات من العقاب، كلما أصبح القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف غير ذات صلة".

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد وافق "مبدئيا" في تموز الماضي على مشروع قانون يصنف "الأونروا" منظمة إرهابية ويقترح قطع العلاقات معها.

ويعد هذا التصويت أحدث خطوة في حملة إسرائيلية على الوكالة التي يتهمها زعماء إسرائيليون بالتعاون مع حركة "حماس" في غزة.

وتقدم "الأونروا" خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. (سكاي نيوز)



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