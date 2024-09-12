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عربي-دولي

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في سوريا.. واستشهاد شخصين

Lebanon 24
12-09-2024 | 02:54
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قصفت مسيّرة إسرائيلية طريق القنيطرة-دمشق جنوب سوريا.
 
واستهدفت الغارة سيارة شرقي خان أرنبية ما أدى إلى استشهاد 2. (العربية) 
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