معلومات تكشف عن عمليّة نفذتها إسرائيل داخل سوريا.. إليكم ما حدث قبل يومين

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وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسر شخصيتين إيرانيتين".

توازياً، قالت القناة 14 الإسرائيليّة وصحيفة "هآرتس"، إنّ "القوات الإسرائيلية الخاصة التي تسلّلت إلى سوريا بإنزال جوي صادرت ملفات ووثائق من مبنى للحرس الثوري الإيراني ودمّرت مبنى للبحوث العلمية".

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر في المعارضة السورية قولها إنّ "القصف الإسرائيلي العنيف على سوريا قبل يومين تزامن مع عملية إنزال للجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية".