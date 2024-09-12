Advertisement

عربي-دولي

معلومات تكشف عن عمليّة نفذتها إسرائيل داخل سوريا.. إليكم ما حدث قبل يومين

Lebanon 24
12-09-2024 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1245832-638617407609113250.png
Doc-P-1245832-638617407609113250.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر في المعارضة السورية قولها إنّ "القصف الإسرائيلي العنيف على سوريا قبل يومين تزامن مع عملية إنزال للجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية".
 
 
Advertisement
وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسر شخصيتين إيرانيتين".
 
 
توازياً، قالت القناة 14 الإسرائيليّة وصحيفة "هآرتس"، إنّ "القوات الإسرائيلية الخاصة التي تسلّلت إلى سوريا بإنزال جوي صادرت ملفات ووثائق من مبنى للحرس الثوري الإيراني ودمّرت مبنى للبحوث العلمية".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:01 | 2024-09-12
05:54 | 2024-09-12
05:40 | 2024-09-12
05:25 | 2024-09-12
05:09 | 2024-09-12
04:43 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24