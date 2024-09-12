صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و118 منذ بدء العدوان

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 41 ألفا و118 شهيدا و95 ألفا و125 مصابا.وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ342 من الحرب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41118 شهيدا و95125 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و96 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)