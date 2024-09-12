السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلية لمدرسة تؤوي فلسطينيين في غزة

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أعربت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات عن إدانة واستنكار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة، مما أودى بحياة عدد من الأشخاص من بينهم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).وأكدت السعودية ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل، ووضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.وجددت المملكة رفضها التام لاستهداف المنشآت والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، مؤكدةً المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.