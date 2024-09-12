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عربي-دولي

السيسي يؤكد استمرار جهود مصر بالشراكة مع قطر وأميركا لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
12-09-2024 | 07:15
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، "استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بالقاهرة وفق بيان للرئاسة المصرية.
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وتناول اللقاء "جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، والأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة".
وأشار السيسي إلى "استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري (..) بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وإيقاف التصعيد الإقليمي".
وثمن الرئيس المصري "المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية"، فيما أشاد وزير خارجية الكويت من جانبه "بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة".
كما "تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم"، وفق بيان الرئاسة المصرية.
المصدر: الأناضول
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