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عربي-دولي

هزّة أرضيّة ضربت بلداً قريباً من لبنان... ما هي قوّتها؟

Lebanon 24
12-09-2024 | 08:36
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وقعت هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر اليوم شرق حماة.

وذكر المركز الوطني للزلازل في منشور عبر صفحته على الفيسبوك أن "محطات الرصد سجلت وقوع هزة بقوة 3.2 على مقياس ريختر الساعة الواحدة والنصف شرق حماة بـ 22 كيلومتراً". (سانا)
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