نتنياهو: حماس تحاول إخفاء معارضتها لصفقة تبادل الأسرى

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رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على البيان الذي أصدرته حركة حماس مساء الأربعاء، الذي أعادت فيه التأكد على شروطها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال مكتب نتنياهو: "حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن وإفشالها".وأضاف: "إسرائيل قبلت عرض الوساطة النهائي المقدم في 16 أب، بينما حماس رفضت بل وقتلت 6 من مختطفينا بدم بارد".وتابع: "على العالم أن يطالب حماس بإطلاق سراح مختطفينا فورا". (سكاي نيوز)