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عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا قصفت سفينة متجهة إلى مصر

Lebanon 24
12-09-2024 | 09:38
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن صاروخا روسيا أصاب سفينة في البحر الأسود كانت في طريقها إلى مصر.

وأكد زيلينسكي أن السفينة كانت تحمل حبوبا، ونشر صورا لها بعدما تعرضت للهجوم على قناته في تطبيق "تلغرام".
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وأضاف الرئيس الأوكراني: "السفينة تعرضت للقصف بعد مغادرة المياه الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية. (سكاي نيوز)
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