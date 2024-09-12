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عربي-دولي
أمام نتنياهو خلاف كبير بين وزيرين إسرائيليين... إليكم ما جرى
Lebanon 24
12-09-2024
|
09:55
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل مشادة نادرة وقعت الأربعاء، بين عضوي الحكومة اليمينيين المتطرفين، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك أمام أعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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وذكرت الصحيفة أنه خلال نقاش في مكتب نتنياهو حول نقص الأماكن في السجون، نشأ خلاف حاد بين الوزيرين.
وطالب بن غفير نظيره في المالية بميزانية لبناء 5 آلاف مكان احتجاز جديد، فرد عليه سموتريش بالقول: "استخدم الأموال الموجودة في وزارتك أولا قبل طلب ميزانية جديدة".
وشعر بن غفير بالاستفزاز، فأجابه قائلا: "هل أنت طبيعي؟ لقد بنينا 3 آلاف مكان احتجاز وهو رقم لم يتم إنجازه منذ سنوات بمصلحة السجون، هل تريد أن نأخذ السجناء إلى بيوتنا على ظهورنا؟".
وبسبب الخلاف الذي تطوّر إلى صراخ بين الوزيرين اليمينيين، أقدم نتنياهو على إخراج جميع المشاركين في الاجتماع من مكتبه، وبقي لوحده مع الوزيرين، حسب "يديعوت أحرونوت".
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو بدوره اقترح بناء 470 مكان احتجاز في غضون 3 إلى 4 أشهر، بكلفة 40 مليون شيكل، وهي أقل بكثير مما طلبه بن غفير.
وأوضحت أن "المقترح لا يزال قيد النقاش"، بينما لم يتم حلّ مشكلة الميزانية بعد. (سكاي نيوز)
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