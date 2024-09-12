Advertisement

عربي-دولي

السودان: مقتل 4 مدنيين بقصف للدعم السريع على أم درمان

Lebanon 24
12-09-2024 | 10:15
A-
A+

Doc-P-1245915-638617577868287236.jpg
Doc-P-1245915-638617577868287236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 4 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 8 آخرون، الخميس، "في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع" على مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وفق مصادر طبية بالسودان.
وأفادت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) في بيان، أن "4 أشخاص قتلوا بينهم طفلان وأصيب 8 آخرون، جراء قصف مدفعي من قبل الدعم السريع على شمالي مدينة أم درمان فجر اليوم الخميس".
Advertisement
وأدانت الشبكة "القصف العشوائي الذي يقوم به الدعم السريع على المدنيين في شمالي مدينة أم درمان، مما يسبب تأثيرات إنسانية مدمرة".
ودعت في بيانها إلى "احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين"، مناشدة "منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية إلى المساهمة في إيقاف الاعتداءات على المدنيين".
ولم يصدر عن قوات الدعم السريع اي تعليق حتى الساعة 11:00 (ت.غ).
وفي السياق ذاته، شدد ممثل منظمة يونيسف بالسودان، شيلدون يت، على أن "موجة الفظائع التي أُطلِقت على أطفال السودان يجب أن تتوقف"، وأن "العنف ضد الأطفال والهجمات التي تستهدف البنية التحتية يجب أن تنتهي" .
وأضاف في بيان، الأربعاء: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت التقارير بمقتل أو إصابة ما لا يقل عن 30 طفلا عندما سقطت عدة قذائف على مدينة سنار (جنوب)".
وأردف : "تستمر هذه الهجمات المروعة في التسبب في أذى ومعاناة كبيرين للأطفال، فضلا عن الأضرار والدمار واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال".
وبحسب يت، "تستمر الأمم المتحدة في عام 2024، في تلقي معلومات عن عدد صادم من الأطفال الذين قُتلوا وشوّهوا بسبب القصف الجوي العنيف واستخدام المدفعية ونيران الأسلحة الصغيرة".
وأضاف: "تحملت الفتيات بشكل خاص عبئا ثقيلا، حيث واجهن مخاطر مرعبة على سلامتهن، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".
المصدر: الأناضول
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-09-12
11:39 | 2024-09-12
11:11 | 2024-09-12
11:00 | 2024-09-12
10:50 | 2024-09-12
10:35 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24