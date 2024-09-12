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إستقالة قائد وحدة استخباراتية إسرائيلية... هذه هويّته

Lebanon 24
12-09-2024 | 10:35
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي قدّم استقالته لرئيس هيئة الأركان.

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية أن يوسي ساريئيل قائد الوحدة 8200، وهي وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية، قدّم استقالته بسبب "تقصيره في هجوم 7 تشرين الاول"، الذي نفذته حماس. (سكاي نيوز)
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