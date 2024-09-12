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عربي-دولي

مجلس التعاون يدعو لموقف حازم ضد انتهاكات إسرائيل

Lebanon 24
12-09-2024 | 10:32
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دعت دول مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي أن يقف موقفاً حازماً لإيقاف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان نشر الخميس على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس "عن إدانته واستنكاره لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، مما أسفر عن مقتل عشرات من الأبرياء بينهم 6 من موظفي (الأونروا) وإصابة العديد".
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