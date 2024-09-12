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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً في سوريا.. مقتل أحد قادة حزب الله

Lebanon 24
12-09-2024 | 12:47
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أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أنه شن ضربتين في سوريا، أسفرتا عن مقتل أحد عناصر حزب الله.
 
وفي تفاصيل الحادث، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق القنيطرة.
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ووفقاً للمرصد، فإن الاستهداف أدى إلى مقتل قيادي ينحدر من قرية العشة بريف القنيطرة، ويعمل مع حزب الله.
 
وقد كان القتيل مسؤولاً عن عمليات تجنيد السوريين في المنطقة لصالح الحزب، بالإضافة إلى إدارة عمليات نقل السلاح.

وأشار المرصد إلى أن القيادي كان يقيم سابقاً في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، وعودته مؤخراً إلى القنيطرة. وقد بلغ القتيل عقده السادس من العمر.
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