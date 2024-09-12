كولومبيا تطالب بوقف تجنيد مواطنيها في أوكرانيا

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أعلنت الخارجية الكولومبية أن حكومة البلاد طالبت بوقف تجنيد مواطنيها للمشاركة في العمليات القتالية في الخارج، على خلفية المعلومات حول مشاركة كولومبيين في النزاع بأوكرانيا.وأكدت الخارجية في بيان لها، يوم الخميس، أنها وجهت المطالبة عبر القنوات الدبلوماسية، دون أن توضح إلى أي جهة تحديدا تم توجيه الدعوة.وذكرت الخارجية أن لديها معلومات عن مشاركة 3 مواطنين كولومبيين، يحتجزون حاليا في روسيا بتهمة المشاركة في العمليات القتالية في أوكرانيا.ووجهت كولومبيا طلبا إلى روسيا وفنزويلا لتوضيح المعلومات حول مكان وجود مواطنيها وحالتهم الصحية ووضعهم القانوني. (روسيا اليوم)