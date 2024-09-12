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ترامب يعلن انسحابه من المناظرات الانتخابية المقبلة.. لن تكون هناك مناظرة ثالثة!

Lebanon 24
12-09-2024 | 16:17
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أعلن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، الخميس، أنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع منافسته نائبة الرئيس، كامالا هاريس.

وقال عبر حسابه بمنصة "تروث سوشال": "لن تكون هناك مناظرة ثالثة!"، في دلالة إلى مناظرته المتلفزة مع الرئيس، جو بايدن، في حزيران الماضي، ومناظرته، الثلاثاء، مع نائبة الرئيس.
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