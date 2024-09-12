ترامب يعلن انسحابه من المناظرات الانتخابية المقبلة.. لن تكون هناك مناظرة ثالثة!

أعلن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، الخميس، أنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع منافسته نائبة الرئيس، كامالا هاريس.



وقال عبر حسابه بمنصة "تروث سوشال": "لن تكون هناك مناظرة ثالثة!"، في دلالة إلى مناظرته المتلفزة مع الرئيس، جو بايدن، في حزيران الماضي، ومناظرته، الثلاثاء، مع نائبة الرئيس.

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