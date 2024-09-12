"تيودور روزفلت" تودّع الشرق الأوسط

أكّدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن "واحدة من حاملتي الطائرات اللتين نشرتهما الولايات المتحدة في الشرق الأوسط غادرت المنطقة".



وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، في إفادة صحفية إن "روزفلت غادرت الشرق الأوسط وتتجه الآن إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي".

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