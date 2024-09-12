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عربي-دولي

توتر في الأجواء والبحر.. بريطانيا ترافق سفنًا وطائرات روسية اقتربت من مصالحها!

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:05
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زعمت وزارة الدفاع البريطانية أن سفنا روسية،وطائرتين روسيتين "كانتا تقتربان من منطقة مصالح المملكة المتحدة".

وجاء في بيان للوزارة: "قامت سفينتا HMS Iron Duke وHMS Tyne بمراقبة وتتبع سفن روسية في مياه المملكة المتحدة بشكل مستمر، كما اعترض سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) طائرتين روسية من طراز (الدب) كانت تقترب من منطقة مصالح المملكة المتحدة".
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وأضاف البيان: "قامت طائرتان مقاتلتان بريطانيتان من طراز تايفون تحت قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتحليق جوا يوم الأربعاء لاعتراض طائرتين روسيتين من طراز بير-إف تحلقان بالقرب من أجواء المملكة المتحدة، وتمت مرافقة الطائرتين خارج منطقة الاستطلاع الجوي للمملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن الطائرتين الروسيتين لم تدخلا المجال الجوي البريطاني.

وفقًا للوزارة البريطانية، وفي إطار عملية استمرت ستة أيام، "رافقت الفرقاطة البريطانية HMS Iron Duke الغواصة الروسية نوفوروسيسك من طراز Kilo والقاطرة المساعدة إيفجيني تشوروف أثناء سفرها عبر مضيق دوفر إلى المحيط الأطلسي

وبحسب البيان، "كانت السفينة الكندية HMCS Shawinigan قد رافقت السفن الروسية أثناء مغادرتها بحر البلطيق في اتجاه بحر الشمال، وسلمت مهام المراقبة إلى الأسطول البريطاني عندما اقتربت الغواصة من مضيق دوفر، وعندما غادرت السفن الروسية المياه البريطانية، واصلت الفرقاطة الفرنسية FS Auvergne برنامج المراقبة".

وأكد البيان أن الغواصة الروسية ظلت على السطح طوال فترة تعقبها. (روسيا اليوم)
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