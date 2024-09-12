انقطاع الكهرباء واشتعال حرائق.. هذا ما جرى ليلا في الجليل الأعلى (فيديو)

انقطع التيار الكهربائي في صفد وبلدة بيريا في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من لبنان، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة.



وأعلن "حزب الله" استهداف "القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا برشقة من ‏صواريخ الكاتيوشا".



وأكدت "يديعوت أحرونوت" اندلاع حريق كبير في غابة بيريا بعد إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من لبنان.

بلدية صفد: انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة. pic.twitter.com/2aEVtzJ3tz — Israa Alfass 🔻 إسراء الفاس (@Israa_Alfass) September 12, 2024 Advertisement

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة صفد، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".



وأشار إلى أنه "تم اعتراض معظمها بنجاح، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".



وتابع بيان الجيش الإسرائيلي قائلا: "تم تفعيل صفارات الإنذار من إطلاق الصواريخ والقذائف في البلدات المجاورة لصفد بسبب احتمال سقوط شظايا من الاعتراض".



واختتم بالقول: "تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليا في منطقة بيريا لإخماد الحريق الذي اندلع بسبب سقوط مقذوف في المنطقة".



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات الاعتراض للصواريخ التي أطلقت على الجليل الأعلى وصفد وبيريا.(سكاي نيوز)







