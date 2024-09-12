مراسلات إسرائيلية تكشف.. حماس ما زالت قوية والجيش يتعرض لمقاومة عنيفة

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الحكومة الإسرائيلية أخطرت المحكمة العليا بأن الجيش الإسرائيلي ليس له سيطرة فعلية على قطاع غزة، رغم وجوده المحدود فيه.وجاء في مراسلات للحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة وفق الصحيفة، أن حركة "حماس" ما زالت تتمتع بالقدرة على ممارسة صلاحيات الحكم في القطاع حتى الآن، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يتعرض لمقاومة في غزة تحت الأرض وفوقها.وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على بيان أصدرته "حماس" مساء الأربعاء، وفيه أعادت الحركة التأكيد على شروطها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.وقال مكتب نتنياهو: "حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن وإفشالها".وأضاف: "إسرائيل قبلت عرض الوساطة النهائي المقدم في 16 أغسطس، بينما حماس رفضته وقتلت 6 من مختطفينا بدم بارد".وتابع: "على العالم أن يطالب حماس بإطلاق سراح مختطفينا فورا". (سكاي نيوز عربية)