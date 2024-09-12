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عربي-دولي

حادث مرور مروّع يهزّ الجزائر.. تفحّم 7 أشخاص باحتراق حافلة نقل بعد اصطدامها بسيارة

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:41
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هزّ حادث مرور مروّع راح ضحيته 7 أشخاص وعدد من الجرحى، جراء احتراق حافلة نقل مسافرين اصطدمت بسيارة، الجزائر.
 
ووثقت الكاميرات لحظة احتراق حافلة لنقل المسافرين أودت بسبع ركاب، بعد اصطدامها بسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية و دائرة الحجيرة بولاية تقرت (582 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر).
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وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن حادث المرور 7 أشخاص (3 نساء، رجلين وطفلين) متفحمين، بعدما احترقت الحافلة التي تقلهم بالكامل.

جاء هذا بينما كانت الحافلة تتجه من قالمة نحو حاسي مسعود، قبل أن يقع الاصطدام الذي أدى إلى الحادث المأساوي.

إلى ذلك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحافلة المتفحمة، وهو ما صدم الجزائريين الذين عبروا عن حزنهم وصدمتهم.

وعبر كثيرون عن استيائهم من تكرار حوادث المرور في الجزائر بشكل كبير.

يذكر أنه مما زاد من صدمة الجزائريين، كانت الأرقام التي نشرتها مصالح الحماية المدنية حول الحوادث المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، فمن بين 2969 تدخلا (أي بمعدل تدخل كل 29 ثانية)، سجل 177 حادثا مرورا، خلف 14 وفاة، وأكثر من 211 إصابة.

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