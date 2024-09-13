ألمانيا تردّ على ترامب: نحن أيضا لا نأكل الهررة والكلاب

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بعد أثار عاصفة من الجدل بعد حديثه عن أكل الكلاب والهررة والحيوانات الأليفة من قبل المهاجرين، ردت وزارة الخارجية الألمانية بتعليق مختصر على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقالت في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" إن "قطاع الطاقة في ألمانيا يعمل بكامل طاقته شئنا أم أبينا".كما أضافت أن القطاع بات يعتمد على أكثر من 50% على مصادر الطاقة المتجددة، موضحة أن السلطات في صدد إغلاق محطات الفحم والطاقة النووية. وأكدت أن "الفحم سيكون خارج نطاق الاستعمال بحلول عام 2038 على أبعد تقدير".