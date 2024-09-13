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عربي-دولي

روسيا: استعدنا السيطرة على 10 قرى في كورسك

Lebanon 24
13-09-2024 | 01:24
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أعلنت روسيا أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على منصة "تليغرام": "خلال عمليات هجومية، حررت وحدات من جنود فرقة الشمال 10 قرى في يومين". (سكاي نيوز)
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