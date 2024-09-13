روسيا: استعدنا السيطرة على 10 قرى في كورسك

أعلنت روسيا أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على منصة "تليغرام": "خلال عمليات هجومية، حررت وحدات من جنود فرقة الشمال 10 قرى في يومين". (سكاي نيوز)