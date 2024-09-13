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عربي-دولي

فيديو أحدث غضباً كبيراً... شاب ضرب إمرأة مسنة ضرباً مبرحاً

Lebanon 24
13-09-2024 | 01:42
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صدم فيديو لشاب يبرح عجوزا ضربا آلاف الجزائريين، بعدما انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت كاميرا مراقبة منصوبة داخل مبنى في حيّ الياسمين في ولاية وهران، دخول شاب إلى مدخل المبنى، حيث كانت تقف سيّدة مسنة.
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وطلب الشاب من السيّدة بحسب توضيحات المشرفين على الكاميرا فتح قفل المصعد، قبل أن ينهال عليها بالضرب، وتسقط على الارض مغشيا عليها.
 
وتمكنت شرطة وهران من إلقاء القبض على الشاب البالغ من العمر 19 عاما بعدما فرّ من المبنى. (العربية)
 
 
 

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