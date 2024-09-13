Advertisement

عربي-دولي

وضعته بموقف دفاعي: استطلاع رأي يكشف تداعيات المناظرة بين هاريس وترامب.. ويلمح للفائز!

Lebanon 24
13-09-2024 | 01:40
A-
A+
Doc-P-1246192-638618138941315741.jpg
Doc-P-1246192-638618138941315741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أمس الخميس، أن نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كاملا هاريس حظت بتأييد 47 بالمئة من المشاركين متفوقة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، الذي نال تأييد 42 بالمئة في السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني المقبل.
Advertisement

ويعزز ذلك تقدم هاريس بعد مناظرتها مع الرئيس السابق، والتي يعتقد الناخبون إلى حد كبير أنها ربحت فيها.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر يومين تقدم هاريس بخمس نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين، وهو ما يزيد قليلا على تفوقها بأربع نقاط على ترامب في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس بين من 21 إلى 28 آب.

ومن بين الناخبين الذين قالوا إنهم سمعوا شيئا على الأقل عن مناظرة الثلاثاء:
 قال 53 بالمئة إن هاريس ربحتها.
 قال 24 بالمئة إن ترامب تفوق فيها.
لم يجب البقية على السؤال أو قالوا إن ليس لديهم إجابة عليه.
قال نحو 52 بالمئة من المشاركين إن ترامب تعثر ولم يكن حاد الذكاء، بينما قال 21 بالمئة هذا عن هاريس.

ووضعت هاريس (59 عاما) ترامب (78 عاما) في موقف دفاعي في المناظرة الرئاسية الملتهبة وشنت سلسلة من الهجمات تتعلق بمدى أهليته لشغل المنصب ومشاكله القانونية العديدة.

وشمل الاستطلاع 1690 راشدا على امتداد الولايات المتحدة، منهم 1405 من الناخبين المسجلين، وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو 3 نقاط مئوية بالنسبة للناخبين المسجلين.

وتقدم الاستطلاعات على مستوى البلاد، ومنها استطلاعات رويترز/إبسوس، مؤشرات مهمة عن آراء الناخبين، لكن نتائج المجمع الانتخابي في كل ولاية تحدد الفائز، مع احتمال أن يحسم عدد قليل من الولايات المتأرجحة الولاء بين الحزبين نتيجة الانتخابات.(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:18 | 2024-09-13
03:15 | 2024-09-13
03:02 | 2024-09-13
02:55 | 2024-09-13
02:47 | 2024-09-13
02:33 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24