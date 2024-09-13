قرار عاجل اتّخذته اليابان بعد تحليق طائرتين روسيتين حولها

أعلنت اليابان أنها أمرت بنشر طائرات مقاتلة بشكل عاجل، بعد رصد تحليق طائرتين روسيتين حول الأرخبيل للمرة الأولى منذ 5 سنوات.



وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية اليوم الجمعة، أن "آخر مرة حلقت فيها طائرات عسكرية روسية حول اليابان كانت عام 2019، لكن تلك الحادثة شملت قاذفات دخلت بشكل فعلي المجال الجوي للبلاد". (الإمارات 24)

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