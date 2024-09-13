الجيش الإيراني يؤكد: الفراغ الأمني في الشرق الأوسط يدفعنا لتعزيز قدراتنا

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أكد رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل الرد على التهديدات الإسرائيلية والقوى الكبرى المتحالفة معها، في إشارة إلى الولايات المتحدة.كما اعتبر في تصريحات أطلقها من بكين أن الفوضى والفراغ الأمني في الشرق الأوسط يضغطان على بلاده لتعزيز قدراتها الأمنية.وكان باقري الذي زار صباحا قاعدة شنغهاي البحرية في الصين، أكد أواخر الشهر الماضي أن "الانتقام لدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمر محسوم ومؤكد". كما أشار إلى أن ما سمّاه "محور المقاومة سيتحرك كل بشكل منفرد ومستقل"، للانتقام من إسرائيل.بدوره أكد الحرس الثوري أكثر من مرة أن الرد آت وسيكون مفاجئا بنوعيته وتوقيته.الرد قد يطولكذلك ألمح العديد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين على مدى الأسابيع الماضية إلى أن رد بلاده قد يطول.(العربية)