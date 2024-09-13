روسيا تواصل تصديها لمسيّرات أوكرانيا

أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الجوية 20 مسيرة أوكرانية 8 فوق مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة سمولينسك و2 فوق مقاطعة أوريول و1 فوق كالوغا".وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني. (روسيا اليوم)