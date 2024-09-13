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نهاية حرب السودان اقتربت.. مسؤول عسكري يكشف

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:50
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على الرغم من انسداد أفق الحل للحرب الدائرة في السودان منذ نيسان 2023، إثر توقف المفاوضات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، توقع أحد مساعدي البرهان انتهاء الحرب خلال أشهر قليلة.
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وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار إن الحرب ستنتهي قبل نهاية هذا العام.

كما اعتبر أن النزاع الحالي "ليس حربًا تقليدية، بل حرب مرتزقة بلا هدف ولا عقيدة".

إلى ذلك، أضاف في مؤتمر صحافي بشرق البلاد، اليوم الجمعة، أن "الحرب ستنتهي في ديسمبر المقبل، حينها سيتمكن السودانيون من السير في الطرقات دون عصا"، وفق تعبيره.

واتهم قوات الدعم السريع بتدمير 75% من المرافق الصحية في البلاد.

كما نصح أهل شرق السودان بضرورة المطالبة بحقوقهم من دون اللجوء إلى حمل السلاح.

أتت تلك التصريحات في ظل تكثيف الجيش غاراته الجوية على قوات الدعم السريع في معظم المدن. (العربية)
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