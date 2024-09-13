Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا توقف سورياً.. هذا ما كان يخطط له

Lebanon 24
13-09-2024 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1246302-638618279306549689.png
Doc-P-1246302-638618279306549689.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ في جنوب ألمانيا الجمعة توقيف سوري يبلغ 27 عاما بتهمة الإعداد لهجوم بساطور ضد جنود من الجيش الألماني. 
 
واعتُقل المشتبه به الخميس بعد اقتنائه "ساطورين" كان يخطط ليهاجم بهما "جنودا في الجيش الألماني خلال فترة استراحة الغداء وليقتل أكبر عدد منهم" في بلدة في بافاريا، حسبما جاء في بيان صحافي للنيابة العامة.
Advertisement

وبحسب وسائل إعلام ألمانية فإن الرجل اشترى سكينتين بطول 40 سنتيمتراً وخطط لمهاجمة جنود ألمان في مدينة هوف بولاية بافاريا خلال فترة استراحتهم لتناول الغذاء، وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. (العربية) 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:26 | 2024-09-13
08:00 | 2024-09-13
07:50 | 2024-09-13
07:24 | 2024-09-13
07:18 | 2024-09-13
07:10 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24