ألمانيا توقف سورياً.. هذا ما كان يخطط له

أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ في جنوب ألمانيا الجمعة توقيف سوري يبلغ 27 عاما بتهمة الإعداد لهجوم بساطور ضد جنود من الجيش الألماني.



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وبحسب وسائل إعلام ألمانية فإن الرجل اشترى سكينتين بطول 40 سنتيمتراً وخطط لمهاجمة جنود ألمان في مدينة هوف بولاية بافاريا خلال فترة استراحتهم لتناول الغذاء، وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. (العربية) واعتُقل المشتبه به الخميس بعد اقتنائه "ساطورين" كان يخطط ليهاجم بهما "جنودا في الجيش الألماني خلال فترة استراحة الغداء وليقتل أكبر عدد منهم" في بلدة في بافاريا، حسبما جاء في بيان صحافي للنيابة العامة.وبحسب وسائل إعلام ألمانية فإن الرجل اشترى سكينتين بطول 40 سنتيمتراً وخطط لمهاجمة جنود ألمان في مدينة هوف بولاية بافاريا خلال فترة استراحتهم لتناول الغذاء، وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. (العربية)