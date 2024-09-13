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إقتصاد

قراصنة يخترقون منصات مالية في تايوان

Lebanon 24
13-09-2024 | 06:00
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اخترق قراصنة منصات مالية تايوانية، بما في ذلك بورصة الأوراق المالية ومجموعة ميغا لتداول الأوراق المالية، أمس الخميس، مما أدى إلى عرقلة مواقعها الإلكترونية، لفترة قصيرة، فيما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه هجوم شنّه عملاء أجانب.
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واخترق القراصنة المواقع الإلكترونية المستهدفة، بما يسمى بـ"هجوم الحرمان من الخدمة الموزعة"، مما تسبب في حدوث مشكلات اتصال غير مستقرة للمنصات بعد الظهر، حسب وزارة الشؤون الرقمية، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الجمعة.

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