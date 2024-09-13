أيهما الأقوى بعد المناظرة؟.. هاريس أم ترامب؟

أشار استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز" و"إبسوس" إلى أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس عززت تقدمها على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بعد مناظرتهما التلفزيونية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 10 إلى 12 أيلول، أن هاريس تتقدم بخمس نقاط على ترامب، حيث حصلت هاريس على 47% وترامب على 42%.

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وأظهر استطلاع آخر أجرته "رويترز/إبسوس" أواخر الشهر الماضي أن هاريس حصلت على 45% مقابل 41% لترامب بين الناخبين المسجلين.



وقال 63% من الناخبين المسجلين إن هاريس كان أداؤها أفضل على مسرح المناظرة، بينما قال حوالي 37% عن ترامب، ورأى 53% أن هاريس هي الفائزة في المناظرة مقارنة بنسبة 24% فقط لترامب. (روسيا اليوم)