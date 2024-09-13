زيلينسكي: الهجوم في كورسك "أبطأ" تقدم موسكو

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن هجوم كييف على منطقة كورسك الحدودية الروسية "أبطأ" تقدم موسكو في شرق أوكرانيا.ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله: "لقد أعطى الهجوم النتائج التي توقعناها، صراحة".وتابع: "في منطقة خاركيف، تم إيقاف العدو، وتباطأ التقدم في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية هناك".كما أشار إلى أن روسيا نشرت 40 ألف جندي في منطقة كورسك.