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عربي-دولي

الكرملين يرد على تصريحات إردوغان بشأن القرم: "اختلاف كامل في وجهات النظر"

Lebanon 24
13-09-2024 | 11:44
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تختلف تماما مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي قال فيها إنه من الضروري عودة شبه جزيرة القرم للسيطرة الأوكرانية.

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وصرّح إردوغان هذا الأسبوع بأن دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها ثابت، وبأن عودة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، لأوكرانيا أحد متطلبات القانون الدولي.

وردًا على سؤال عن تصريحات إردوغان، قال بيسكوف إن موضوع القرم "من ضمن الخلافات بيننا وبين أصدقائنا الأتراك".

وأضاف "تختلف آراؤنا هنا بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، لا نتخلى عن محاولاتنا التي نعمد فيها إلى شرح وجهة نظرنا وموقفنا لأصدقائنا وزملائنا الأتراك".

وقال بيسكوف إن إردوغان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة بسبب علاقات تركيا الاقتصادية الوثيقة مع روسيا.

وتابع "تحاول تركيا تخفيف الضغوط الأميركية، وتمارس الولايات المتحدة بالتأكيد ضغوطا على الجمهورية التركية علنا، ولا تتردد في الترهيب من العواقب على الاقتصاد التركي".

وأفاد الكرملين هذا الأسبوع بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يزور تركيا لإجراء محادثات مع إردوغان بمجرد الانتهاء من الاستعدادات.

لعبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، دورا رئيسيا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا خلال الصراع المستمر بينهما منذ عامين ونصف العام تضمن ترتيب اتفاق على تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال إردوغان لبوتين خلال قمة في كازاخستان في يوليو إن تركيا تستطيع المساعدة في إنهاء الصراع، لكن الكرملين لم يقبل العرض. (الحرة)
 
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