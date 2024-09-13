"لا تغيير في موقفنا ".. بايدن وجونسون يناقشان دعم أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".





ولفت البيت الأبيض، الى أنه "لن يكون هناك أي إعلان بشأن تقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا من أجل استعمالها داخل روسيا"، مضيفاً "لا تغيير في موقفنا بشأن عدم استعمال الصواريخ بعيدة المدى داخل روسيا".

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