إسبانيا تحذر.. "قلق من تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية"

أّكّد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس،اليوم الجمعة، أنّ بلاده قلقة من تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية.



وأضاف وزير خارجية إسبانيا لـ "العربية" أنّ وقت التحدث عن حل الدولتين انتهى وحان وقت الفعل.

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كذلك قال إن اعتراف بلاده بدولة فلسطين كان ضروريا لحماية حل الدولتين، مشيراً إلى دعم القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.



منذ نهاية آب، تشن إسرائيل عمليات عسكرية واسعة النطاق في طوباس ومدينتي جنين وطولكرم المجاورتين لها، وكذلك في مخيمات اللاجئين الواقعة ضمن هذه المدن والتي تنتشر فيها خصوصا فصائل مسلّحة تقاتل الجيش الإسرائيلي.



احتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967. وأضاف وزير خارجية إسبانيا لـ "العربية" أنّ وقت التحدث عن حل الدولتين انتهى وحان وقت الفعل.كذلك قال إن اعتراف بلاده بدولة فلسطين كان ضروريا لحماية حل الدولتين، مشيراً إلى دعم القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.منذ نهاية آب، تشن إسرائيل عمليات عسكرية واسعة النطاق في طوباس ومدينتي جنين وطولكرم المجاورتين لها، وكذلك في مخيمات اللاجئين الواقعة ضمن هذه المدن والتي تنتشر فيها خصوصا فصائل مسلّحة تقاتل الجيش الإسرائيلي.احتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في إسرائيل، تصاعدت المواجهات وأعمال العنف بين الفلسطينيين من جهة، والجيش والمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.



وقُتل ما لا يقل عن 679 فلسطينيا بنيران الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، كما قُتل ما لا يقل عن 24 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو في عمليات عسكرية، وفق بيانات إسرائيلية رسمية. (العربية)