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البابا فرنسيس يعبّر عن أسفه لإخفاق جهود السلام بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
13-09-2024 | 16:36
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أعرب البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال البابا البالغ 87 عاما للصحافيين على متن الطائرة البابوية لدى عودته إلى روما من سنغافورة "سامحوني على قول ذلك، ولكنني لا أرى أي تقدم يتم إحرازه نحو السلام".
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وفشلت أشهر من المفاوضات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في تأمين وقف القتال بين حماس وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع واحد في أواخر تشرين ثاني.

وخلال فترة التوقف الوحيدة في الحرب التي بدأت قبل 11 شهرا، تم إطلاق سراح 105 رهائن من غزة مقابل 240 معتقلا فلسطينيا في سجون إسرائيل بموجب الاتفاق الذي رعاه الوسطاء.

واستندت جولات المحادثات الأخيرة التي عقدت في الدوحة والقاهرة إلى الإطار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو و"اقتراح لسد الفجوات" قدم للأطراف في آب.

وتزايدت الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل ستة رهائن في بداية أيلول والعثور على جثثهم في نفق في رفح جنوب قطاع غزة.

لكن في مواجهة الدعوات الخارجية للتوصل إلى اتفاق، أبدت إسرائيل وحماس تمسكا بمطالبهما، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مرارا تمسكه بإبقاء قوات في "محور فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر والذي يشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، قائلا إن ذلك ضروري لمنع حماس من إعادة التسلح.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت مصر ثم قطر تصريحات نتانياهو بشأن استخدام حماس الحدود مع مصر لتهريب الأسلحة، واتهمتاه بمحاولة تشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار.

وجددت حماس أيضا في بيانها المطالبة بانسحاب إسرائيل من "كامل أراضي قطاع غزة".

كما أكدت الحركة الفلسطينية أنها لم تقدم أي مطالب جديدة للوسطاء، و"رفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف".
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