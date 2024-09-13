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ترامب: قد أغيّر رأيي بشأن المشاركة في مناظرة جديدة مع هاريس

Lebanon 24
13-09-2024 | 18:33
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنّه "قد يغيّر رأيه بشأن المشاركة في مناظرة ثانية مع نائب الرئيس كامالا هاريس".


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