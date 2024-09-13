26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: قد أغيّر رأيي بشأن المشاركة في مناظرة جديدة مع هاريس
Lebanon 24
13-09-2024
|
18:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنّه "قد يغيّر رأيه بشأن المشاركة في مناظرة ثانية مع نائب الرئيس كامالا هاريس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما الذّي دفع بـ" بايدن" لإرتداء قبعة ترامب؟
Lebanon 24
ما الذّي دفع بـ" بايدن" لإرتداء قبعة ترامب؟
14/09/2024 03:42:35
14/09/2024 03:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟
Lebanon 24
ما هي خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟
14/09/2024 03:42:35
14/09/2024 03:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ترامب فانس: ترامب سيقترح محافظة أوكرانيا على استقلالها مقابل عدم الانضمام لأي تحالف
Lebanon 24
نائب ترامب فانس: ترامب سيقترح محافظة أوكرانيا على استقلالها مقابل عدم الانضمام لأي تحالف
14/09/2024 03:42:35
14/09/2024 03:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما الأقوى بعد المناظرة؟.. هاريس أم ترامب؟
Lebanon 24
أيهما الأقوى بعد المناظرة؟.. هاريس أم ترامب؟
14/09/2024 03:42:35
14/09/2024 03:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب
اميركا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأحضان والقُبل.. شاهدوا كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري (فيديو)
Lebanon 24
بالأحضان والقُبل.. شاهدوا كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري (فيديو)
23:24 | 2024-09-12
12/09/2024 11:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!
Lebanon 24
بسبب رياض سلامة.. هؤلاء "يختفون"!
04:15 | 2024-09-13
13/09/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
Lebanon 24
علامات تجارية ورجال أعمال عادوا إلى بيروت.. أسواقها تنتعش وخطط واعدة
11:00 | 2024-09-13
13/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبير... هكذا استفاقت عكار على خسارة 3 من أبنائها (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبير... هكذا استفاقت عكار على خسارة 3 من أبنائها (صورة)
04:05 | 2024-09-13
13/09/2024 04:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافية وجميلة.. تمام بليق يوجه كلمات رومانسية لزوجته تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
صحافية وجميلة.. تمام بليق يوجه كلمات رومانسية لزوجته تعرفوا إليها (فيديو)
03:57 | 2024-09-13
13/09/2024 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:08 | 2024-09-13
بايدن: لا أفكّر كثيراً في بوتين
16:36 | 2024-09-13
البابا فرنسيس يعبّر عن أسفه لإخفاق جهود السلام بين إسرائيل وحماس
16:22 | 2024-09-13
الحكومة البريطانية تستحوذ على شركة رئيسية مشغلة لقطاع الكهرباء
16:00 | 2024-09-13
كيف بدأت الأزمة بين "الأونروا" وإسرائيل؟
15:54 | 2024-09-13
انفجارات ضخمة في الفاشر.. وفارون من القتال يروون قصصا مروعة
15:49 | 2024-09-13
ما الذّي دفع بـ" بايدن" لإرتداء قبعة ترامب؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
14/09/2024 03:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
14/09/2024 03:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
14/09/2024 03:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24