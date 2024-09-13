بايدن: لا أفكّر كثيراً في بوتين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في معرض تعليقه على التهديدات الأخيرة التي أطلقها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطر اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "لا أفكر كثيراً في بوتين".

وأضاف خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لن ينتصر في الحرب على أوكرانيا".

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