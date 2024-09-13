شهداء وجرحى في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة (فيديو)

تسبب قصف إسرائيلي استهدف خيمة يتواجد نازحون فيها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
كما استهدفت غارة أخرى روضة العلياء في مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين.
ولم تصدر حصيلة نهائية للشهداء والجرحى في الغارتين.
وفي وقت سابق، أفادت المصادر باستشهاد 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة وفا.(سكاي نيوز)