شهداء وجرحى في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة (فيديو)

تسبب قصف إسرائيلي استهدف خيمة يتواجد نازحون فيها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

جرحى ينقذهم الدّفاع المدنيّ في استهداف الاحتلال الإسرائيلي روضة أطفال في منطقة "بلوك ٦" في مخيّم جباليا شمال قطاع غزّة.



رياض أطفال ومدارس ومستشفيات..هذا هو بنك أهداف احتلالٍ لا يعرف ذرّة من الإنسانية! pic.twitter.com/OqkPw8fgMd — كرم حسّان | Karam Hassan (@karam_naji1) September 13, 2024 Advertisement

كما استهدفت غارة أخرى روضة العلياء في مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين.



ولم تصدر حصيلة نهائية للشهداء والجرحى في الغارتين.



وفي وقت سابق، أفادت المصادر باستشهاد 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة وفا.(سكاي نيوز)





