Advertisement

عربي-دولي

شهداء وجرحى في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة (فيديو)

Lebanon 24
13-09-2024 | 23:01
A-
A+
Doc-P-1246517-638618911084180159.jpg
Doc-P-1246517-638618911084180159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبب قصف إسرائيلي استهدف خيمة يتواجد نازحون فيها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
 
Advertisement
 
كما استهدفت غارة أخرى روضة العلياء في مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين.

ولم تصدر حصيلة نهائية للشهداء والجرحى في الغارتين.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر باستشهاد 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة وفا.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:48 | 2024-09-14
02:07 | 2024-09-14
02:04 | 2024-09-14
01:57 | 2024-09-14
01:54 | 2024-09-14
01:11 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24