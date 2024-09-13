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عربي-دولي

وزير الخارجية الاسباني: قلقون من تكرار سيناريو غزة في الضفة

Lebanon 24
13-09-2024 | 23:32
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أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده قلقة من تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية"، أن وقت التحدث عن حل الدولتين انتهى، وحان وقت الفعل.

كما شدد على أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين كان ضروريا لحماية حل الدولتين، مشيراً إلى دعم القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
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وأكد أن مدريد ستزيد من دعمها للأونروا حيث لا يمكن الاستغناء، لافتا إلى أن بلادها قدّمت ٥٠ مليون يورو للمنظمة.

وتابع أن اسبانيا تدعم القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وتتبعهما، مؤكدا أن القمة الثنائية الإسبانية-الفلسطينية ستعطي أملا للفلسطينيين.

أما عن التعاون مع السعودية، فأكد المسؤول العمل على زيادته وتطويره في مختلف المجالات، خصوصا وأن لدى البلدين تعاون قوي في المجال الدفاعي وبمستوى تكنولوجي متطور. (العربية)
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