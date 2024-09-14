دعماً لتمسكها بمحور فيلاديلفيا الحدودي.. اسرائيل تنشر صوراً لنفق يقود إلى مصر

في خطوة أرادت منها ربما دعم تمسكها بالسيطرة على ممر فيلادلفيا الحدودي (محور صلاح الدين) بين مصر وقطاع غزة، عرضت إسرائيل ما قلت إنها صور لنفق حفر تحت الأرض في رفح جنوب غزة يصل إلى الحدود المصرية.



ففي جولة إلى جنوب القطاع المدمر، اصطحب الجيش الإسرائيلي عددا من الصحافيين، أمس الجمعة، إلى أنفاق اكتشفها هناك بما في ذلك مدخل غرفة تحت الأرض بمنطقة تل السلطان تم العثور فيها على جثث ستة إسرائيليين في الأول من ايلول الحالي.



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إلا أنه لم يسمح للصحافيين بدخول النفق في منطقة تل السلطان في رفح لأسباب أمنية، وفق ما أفادت رويترز.



لكنه نشر لقطات تظهر ممرا ضيقا وعديم التهوية، قال إنه يقع على عمق نحو 20 مترا تحت الأرض حيث قال إن "الرهائن كانوا محتجزين فيه ربما لأسابيع".



داخل غرفة طفل

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، للصحافيين وهو يقف بجوار فتحة النفق التي تقع فيما يبدو إنه كان غرفة طفل في منزل مدمر "هناك متاهة كاملة من الأنفاق هنا في تل السلطان". وأظهر الجيش نفقا واسعا كبيرا بما يكفي لمرور شاحنة يؤدي إلى مصر، لكنه كان مغلقا من الجانب المصري.إلا أنه لم يسمح للصحافيين بدخول النفق في منطقة تل السلطان في رفح لأسباب أمنية، وفق ما أفادت رويترز.لكنه نشر لقطات تظهر ممرا ضيقا وعديم التهوية، قال إنه يقع على عمق نحو 20 مترا تحت الأرض حيث قال إن "الرهائن كانوا محتجزين فيه ربما لأسابيع".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، للصحافيين وهو يقف بجوار فتحة النفق التي تقع فيما يبدو إنه كان غرفة طفل في منزل مدمر "هناك متاهة كاملة من الأنفاق هنا في تل السلطان".