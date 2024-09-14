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عربي-دولي

نتنياهو خائف ويركض مسرعاً مع دوي صفارات إنذار.. إليكم حقيقة هذا الفيديو المتداول

Lebanon 24
14-09-2024 | 00:00
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نشرت صفحة على موقع فيسبوك فيديو قالت إنه يوثق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجري خائفا مع دوي صفارات إنذار.

لكن هذا الفيديو منشور في عام 2021 وهو يصور نتنياهو مسرعا لحضور جلسة في الكنيست، أما صوت صفارات الإنذار المسموع في الفيديو المتداول فهو مركّب.

ويصور الفيديو نتنياهو وهو يجري في أروقة مبنى.

وجاء في التعليق المرافق "نتنياهو خائف وهارب، كلهم جبناء".

ويأتي نشر الفيديو مع اقتراب دخول الحرب في قطاع غزة عامها الأول.
 
 
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حقيقة الفيديو
الفيديو المتداول يظهر أنه منشور عام 2021، ما ينفي أن يكون على علاقة بالمستجدات الأخيرة.

ونشر الفيديو على صفحة بنيامين نتنياهو على موقع أكس، وذلك في 14 كانون الأول عام 2021.

وجاء في التعليق المرافق باللغة العبرية أن نتنياهو كان يهرع للمشاركة في جلسة للكنيست.

وأضاف نتنياهو في التعليق "أنا أعتز دائما بأن أجري من أجلكم".

وتخلو هذه النسخة من الفيديو من صوت صفارات الإنذار، التي أضافها مروجو المنشور. (الحرة)



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