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عربي-دولي

عبد الله بن زايد يحدد شرط الإمارات لدعم "اليوم التالي للحرب" في غزة

Lebanon 24
14-09-2024 | 10:39
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أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن "الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".

 جاء ذلك في منشور على حساب الشيخ عبد الله بن زايد بمنصة "إكس".
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