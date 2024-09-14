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إقتصاد

بكين لواشنطن: صححوا المخالفات!

Lebanon 24
14-09-2024 | 10:48
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أعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم السبت، أن بكين معترضة بقوة على رفع الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على واردات صينية.
 

ودعت وزارة التجارة الصينية واشنطن لتصحيح ما وصفته بأنه "مخالفات" فوراً.
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كما طالبت الولايات المتحدة بإلغاء كل الرسوم الجمركية التي فرضتها على السلع الواردة من الصين.

وأضاف بيان وزارة التجارة الصينية: "ستتخذ بكين الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية".

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